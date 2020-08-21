В Ярославле уточнили число пострадавших в результате взрыва

В пресс-службе региональной администрации добавили, что губернатор региона Дмитрий Миронов решил прервать отпуск, чтобы лично разобраться в ситуации и обеспечить оказание помощи пострадавшим. Миронов уже обещал, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая поддержка.