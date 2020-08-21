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В Ярославле уточнили число пострадавших в результате взрыва

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По последним данным, в результате взрыва в жилом доме в Ярославле погиб один человек, трое пострадавших были доставлены в больницу с травмами, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области «ВКонтакте».

«1 человек погиб, 3 пострадавших доставлены в больницу», — указано в сообщении.

Региональный СКР по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

В пресс-службе региональной администрации добавили, что губернатор региона Дмитрий Миронов решил прервать отпуск, чтобы лично разобраться в ситуации и обеспечить оказание помощи пострадавшим. Миронов уже обещал, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая поддержка.

По словам исполняющего обязанности прокурора Ярославской области Дмитрия Чумака, в связи с инцидентом организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности при использовании газового оборудования. Прокуратура также проконтролирует вопросы обеспечения жилищных и иных социальных прав пострадавших граждан. Видеозапись его заявления размещена на странице администрации в социальной сети.

Эвакуированных жителей временно разместят в гостинице «Которосль», для них также организованы пункты медицинские пункты для оказания необходимой помощи, кроме того, с жильцами работают психологи МЧС.

Ранее по теме: По факту взрыва в Ярославле возбуждено уголовное дело

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных