В Ярославле уточнили число пострадавших в результате взрыва
По последним данным, в результате взрыва в жилом доме в Ярославле погиб один человек, трое пострадавших были доставлены в больницу с травмами, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области «ВКонтакте».
«1 человек погиб, 3 пострадавших доставлены в больницу», — указано в сообщении.
Региональный СКР по факту взрыва возбудил уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.
В пресс-службе региональной администрации добавили, что губернатор региона Дмитрий Миронов решил прервать отпуск, чтобы лично разобраться в ситуации и обеспечить оказание помощи пострадавшим. Миронов уже обещал, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая поддержка.
По словам исполняющего обязанности прокурора Ярославской области Дмитрия Чумака, в связи с инцидентом организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности при использовании газового оборудования. Прокуратура также проконтролирует вопросы обеспечения жилищных и иных социальных прав пострадавших граждан. Видеозапись его заявления размещена на странице администрации в социальной сети.
Эвакуированных жителей временно разместят в гостинице «Которосль», для них также организованы пункты медицинские пункты для оказания необходимой помощи, кроме того, с жильцами работают психологи МЧС.