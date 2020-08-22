Эксперт предупредил о риске голода «библейских масштабов» из-за коронавируса

«Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и, если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия», – добавил эксперт.