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Эксперт предупредил о риске голода «библейских масштабов» из-за коронавируса

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Пандемия коронавируса создает угрозу возникновения голода «библейских масштабов», рассказал глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли в интервью ТАСС.

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, <...> указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», – рассказал он.

Наибольшие опасения вызывает ситуация в Латинской Америке, где число голодающих может вырасти на 269%, уточнил Бисли. В Восточной и Центральной Азии рост числа людей, испытывающих нехватку еды, может составить 135%, а в Южной Африке – 90%.

«Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и, если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия», – добавил эксперт.

ВПП должна обеспечить продовольствием 138 млн человек в 2020 г., что является крупнейшей гуманитарной операцией в истории, отметил Бисли. Организации потребуются $4,9 млрд на реализацию этой программы, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных