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Более 800 000 человек в мире умерли из-за коронавируса

Ведомости

Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в мире превысило 800 000 человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Общее число зарегистрированных летальных случаев на 19:00 по мск составляет 800 566. В США от коронавируса скончались 175 467 человек, в Бразилии – 113 358, в Мексике – 59 610.

Всего в мире зафиксировано более 23 млн случаев коронавируса. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – более 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии – 2,9 млн человек.

По данным оперштаба на 22 августа, общее число случаев заражения в России достигло 951 897, а общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 310.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных