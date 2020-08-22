Более 800 000 человек в мире умерли из-за коронавируса
Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в мире превысило 800 000 человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
Общее число зарегистрированных летальных случаев на 19:00 по мск составляет 800 566. В США от коронавируса скончались 175 467 человек, в Бразилии – 113 358, в Мексике – 59 610.
Всего в мире зафиксировано более 23 млн случаев коронавируса. Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в США – более 5,6 млн человек, Бразилии – 3,5 млн и Индии – 2,9 млн человек.
По данным оперштаба на 22 августа, общее число случаев заражения в России достигло 951 897, а общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 310.