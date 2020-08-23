На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» потребуется до 350 млн рублей

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300‒350 млн руб. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова», ‒ рассказал он.