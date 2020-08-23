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На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» потребуется до 350 млн рублей

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На восстановление российского авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара в декабре 2019 г. понадобится до 350 млн руб., рассказал гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью ТАСС.

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300‒350 млн руб. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова», ‒ рассказал он.

Рахманов добавил, что передача судна ВМФ России запланирована на 2022 г. Сейчас авианосец находится на судоремонтном заводе в Мурманске, летом 2021 г. его планируют поставить на стоянку в ремонтный временный док, который строится по согласованию с Минобороны.

Ранее по теме: Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушили спустя сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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