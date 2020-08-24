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«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения

Ведомости

Мэрия Москвы имеет право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на условия конкурсов на установку камер, опубликованные на сайте госзакупок.

Издание обратило внимание, что в контрактах столичного Департамента информационных технологий, размещенных на сайте госзакупок, среди целей установки камер прописано «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД (единого центра хранения и обработки данных), в том числе на «возмездной основе», и «трансляция информации в открытом доступе». Такие цели указаны в десяти контрактах на установку в общей сложности около 25 000 камер.

В профильном департаменте «Коммерсанту» заявили, что не собираются вести трансляции с камер в интернете и предоставлять доступ к данным ЕЦХД. Требования, озвученные в конкурсных документах, чиновники назвали стандартными для госконтрактов.

В середине июня стало известно, что Национальный центр информатизации (НЦИ, «дочка» «Ростеха») оснастит 43 000 российских школ камерами наблюдения с системой распознавания лиц. Разработчики и региональные департаменты образования подтвердили «Ведомостям» факт сотрудничества в этом направлении. Однако НЦИ объявил, что не собирается устанавливать камеры в школах.

Ранее по теме: Умные камеры будут следить за российскими школьниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных