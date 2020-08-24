«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения
Мэрия Москвы имеет право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на условия конкурсов на установку камер, опубликованные на сайте госзакупок.
Издание обратило внимание, что в контрактах столичного Департамента информационных технологий, размещенных на сайте госзакупок, среди целей установки камер прописано «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД (единого центра хранения и обработки данных), в том числе на «возмездной основе», и «трансляция информации в открытом доступе». Такие цели указаны в десяти контрактах на установку в общей сложности около 25 000 камер.
В профильном департаменте «Коммерсанту» заявили, что не собираются вести трансляции с камер в интернете и предоставлять доступ к данным ЕЦХД. Требования, озвученные в конкурсных документах, чиновники назвали стандартными для госконтрактов.
В середине июня стало известно, что Национальный центр информатизации (НЦИ, «дочка» «Ростеха») оснастит 43 000 российских школ камерами наблюдения с системой распознавания лиц. Разработчики и региональные департаменты образования подтвердили «Ведомостям» факт сотрудничества в этом направлении. Однако НЦИ объявил, что не собирается устанавливать камеры в школах.