«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения

Издание обратило внимание, что в контрактах столичного Департамента информационных технологий, размещенных на сайте госзакупок, среди целей установки камер прописано «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД (единого центра хранения и обработки данных), в том числе на «возмездной основе», и «трансляция информации в открытом доступе». Такие цели указаны в десяти контрактах на установку в общей сложности около 25 000 камер.