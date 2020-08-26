Путин назвал условие открытия границ России
Открывать границы России с другими странами нужно очень аккуратно, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Президент отметил, что он обсуждал вопрос открытия границ с иностранными лидерами. «Открываться, конечно, нужно. Нельзя вечно держать людей взаперти. Но делать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны и новой вспышки», — сказал Путин.
Глава российского государства добавил, что многие его иностранные коллеги отмечают положительную тенденцию по борьбе с коронавирусом в России.
Россия с 30 марта полностью приостановила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу на фоне ситуации с коронавирусом.