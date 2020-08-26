Путин назвал условие открытия границ России

Президент отметил, что он обсуждал вопрос открытия границ с иностранными лидерами. «Открываться, конечно, нужно. Нельзя вечно держать людей взаперти. Но делать нужно очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны и новой вспышки», — сказал Путин.