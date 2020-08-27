Генпрокуратура запросила у Германии сведения о диагнозе Навального

«К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite», ‒ говорится в сообщении.