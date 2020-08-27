Генпрокуратура запросила у Германии сведения о диагнозе Навального
Генпрокуратура России направила запрос в органы юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные, на основании которых был поставлен предварительный диагноз госпитализированному Алексею Навальному, сообщил официальный представитель ГП Андрей Иванов.
«К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite», ‒ говорится в сообщении.
В Германии подтвердили получение запроса и намерение взаимодействовать с российскими правоохранительными органами в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
Накануне в Минздраве Омской области заявили, что врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь Навального в течение 44 часов. Благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив, подчеркнули в ведомстве.