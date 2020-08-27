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В Минобороны раскрыли детали инцидента с солдатами США в Сирии

Ведомости

Российские военные согласовали маршрут передвижения своего патруля в Сирии за сутки до инцидента, при этом представители армии США все равно пытались заблокировать ход колонны. Об этом, как пишет ТАСС, рассказал глава российского центра оп примирению примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии полковник Алексей Посунько.

«Состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован накануне, 24 августа, с американской стороной», — сказал он.

По его словам, два бронеавтомобиля MRAP армии США сперва преследовали российскую колонну после того, как она вошла в зону контроля Международной антитеррористической коалиции. Далее дорогу российскому конвою заблокировали еще два бронеавтомобиля США.

Инцидент с американскими военными произошел на северо-востоке Сирии. Ранее источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран. Американские СМИ сообщали, что легкие травмы в результате инцидента получили четверо американских военных.

Ранее по теме: Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных