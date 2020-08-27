В Минобороны раскрыли детали инцидента с солдатами США в Сирии

Инцидент с американскими военными произошел на северо-востоке Сирии. Ранее источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран. Американские СМИ сообщали, что легкие травмы в результате инцидента получили четверо американских военных.