В Минобороны раскрыли детали инцидента с солдатами США в Сирии
Российские военные согласовали маршрут передвижения своего патруля в Сирии за сутки до инцидента, при этом представители армии США все равно пытались заблокировать ход колонны. Об этом, как пишет ТАСС, рассказал глава российского центра оп примирению примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии полковник Алексей Посунько.
«Состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован накануне, 24 августа, с американской стороной», — сказал он.
По его словам, два бронеавтомобиля MRAP армии США сперва преследовали российскую колонну после того, как она вошла в зону контроля Международной антитеррористической коалиции. Далее дорогу российскому конвою заблокировали еще два бронеавтомобиля США.
Инцидент с американскими военными произошел на северо-востоке Сирии. Ранее источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран. Американские СМИ сообщали, что легкие травмы в результате инцидента получили четверо американских военных.