Российским выпускникам могут начать выдавать электронные дипломы
Минобрнауки прорабатывает вопрос внедрения в российских образовательных учреждениях электронных дипломов, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью «РИА Новости».
«Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос, поэтому не буду обещать преждевременно», – сказал Фальков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которым с 2021 г. россияне смогут вести трудовую книжку в электронном виде. Трудовая книжка граждан, которые начнут работать с 2021 г., будет сразу оформлена в электронном виде.