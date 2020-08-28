В Минздраве объяснили критику российской вакцины на Западе
Российская вакцина от коронавируса, созданная в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, периодически подвергается критике, что обусловлено желанием иностранных компаний продвигать собственные вакцины, заявил академик РАН, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
«Больше всего таких разговоров идет со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции — ведь мы первыми сделали вакцину», — сказал он.
«Нападки» на российскую вакцину беспочвенны — она производилась на основе разработанных и проверенных технологий, этим и объясняется ее быстрое создание. Безопасность вакцины доказана, отметил он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Вакцинация, по его словам, будет добровольной. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.