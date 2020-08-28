В Минздраве объяснили критику российской вакцины на Западе

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Вакцинация, по его словам, будет добровольной. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.