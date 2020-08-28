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В Минздраве объяснили критику российской вакцины на Западе

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Российская вакцина от коронавируса, созданная в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, периодически подвергается критике, что обусловлено желанием иностранных компаний продвигать собственные вакцины, заявил академик РАН, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

«Больше всего таких разговоров идет со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции — ведь мы первыми сделали вакцину», — сказал он.

«Нападки» на российскую вакцину беспочвенны — она производилась на основе разработанных и проверенных технологий, этим и объясняется ее быстрое создание. Безопасность вакцины доказана, отметил он.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Вакцинация, по его словам, будет добровольной. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных