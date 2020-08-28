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Роструд назвал самые востребованные специализации учителей

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Профессии учителей математики, русского языка и литературы, а также иностранного языка стали самыми востребованными в сфере образования, сообщает Роструд со ссылкой на данные портала «Работа в России». Всего для педагогов на портале размещено более 38 000 вакансий.

«Среди наиболее востребованных – вакансии учителей математики, русского языка и литературы, иностранного языка (по 3000–4000 вакансий на каждое из этих направлений). Далее идут учителя информатики (более 1000 вакансий), химии и биологии (примерно по 700 вакансий)», – говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, больше всего предложений для преподавателей размещено в Краснодарском и Красноярском краях – более 2000 и 1800 вакансий соответственно. В Новосибирской области – 1600, в Иркутской и Тюменской областях – по 1500 вакансий.

Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом. Линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных