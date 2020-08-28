Роструд назвал самые востребованные специализации учителей
Профессии учителей математики, русского языка и литературы, а также иностранного языка стали самыми востребованными в сфере образования, сообщает Роструд со ссылкой на данные портала «Работа в России». Всего для педагогов на портале размещено более 38 000 вакансий.
«Среди наиболее востребованных – вакансии учителей математики, русского языка и литературы, иностранного языка (по 3000–4000 вакансий на каждое из этих направлений). Далее идут учителя информатики (более 1000 вакансий), химии и биологии (примерно по 700 вакансий)», – говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, больше всего предложений для преподавателей размещено в Краснодарском и Красноярском краях – более 2000 и 1800 вакансий соответственно. В Новосибирской области – 1600, в Иркутской и Тюменской областях – по 1500 вакансий.
Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом. Линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям.