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МВД Белоруссии сообщило о задержании 114 граждан на акции протеста

Ведомости

МВД Белоруссии на массовых протестах 27 августа по всей стране задержало 114 граждан, доставлены в управление полиции и отпущены были 50 журналистов, сообщатся на сайте ведомства.

«Практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены», — заявили в ведомстве. В отношении одного из журналистов составлен административный протокол. Еще один иностранный журналист был выслан из страны в добровольном порядке, добавили в МВД.

Из сообщения следует, что было зафиксировано 37 очагов политической активности, в которых приняли участие около 5 000 человек. При этом в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия участвовали более 2 400 человек. Около 1400 человек собрались вечером 27 августа на площади Независимости.

Вчера СМИ сообщали о 20 задержанных журналистов из разных изданий, в том числе агентств ТАСС, «РИА Новости» и «Sputnik Беларусь»

Ранее по теме: Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных