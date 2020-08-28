МВД Белоруссии сообщило о задержании 114 граждан на акции протеста

Из сообщения следует, что было зафиксировано 37 очагов политической активности, в которых приняли участие около 5 000 человек. При этом в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия участвовали более 2 400 человек. Около 1400 человек собрались вечером 27 августа на площади Независимости.