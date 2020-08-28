МВД Белоруссии сообщило о задержании 114 граждан на акции протеста
МВД Белоруссии на массовых протестах 27 августа по всей стране задержало 114 граждан, доставлены в управление полиции и отпущены были 50 журналистов, сообщатся на сайте ведомства.
«Практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены», — заявили в ведомстве. В отношении одного из журналистов составлен административный протокол. Еще один иностранный журналист был выслан из страны в добровольном порядке, добавили в МВД.
Из сообщения следует, что было зафиксировано 37 очагов политической активности, в которых приняли участие около 5 000 человек. При этом в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия участвовали более 2 400 человек. Около 1400 человек собрались вечером 27 августа на площади Независимости.
Вчера СМИ сообщали о 20 задержанных журналистов из разных изданий, в том числе агентств ТАСС, «РИА Новости» и «Sputnik Беларусь»