Перевозчик признал вину по делу о задохнувшихся в грузовике 39 мигрантах

23 октября прошлого года полиция обнаружила тела 39 мигрантов в грузовике с контейнером-рефрижератором, припаркованном в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс. Среди погибших было восемь женщин и 31 мужчина. По подозрению в убийстве арестовали 25-летнего водителя грузовика, гражданина Северной Ирландии Морисона Роббинса.