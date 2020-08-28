Перевозчик признал вину по делу о задохнувшихся в грузовике 39 мигрантах
Сотрудник транспортной компании признал себя виновным в гибели 39 мигрантов, которые задохнулись в грузовике в английском графстве Эссекс при перевозке в октябре прошлого года.
«Перевозчик признал себя виновным по 39 пунктам обвинения в непредумышленном убийстве», – передает репортер Yahoo News UK.
Рассмотрение дела проходило в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
23 октября прошлого года полиция обнаружила тела 39 мигрантов в грузовике с контейнером-рефрижератором, припаркованном в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс. Среди погибших было восемь женщин и 31 мужчина. По подозрению в убийстве арестовали 25-летнего водителя грузовика, гражданина Северной Ирландии Морисона Роббинса.