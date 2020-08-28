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Перевозчик признал вину по делу о задохнувшихся в грузовике 39 мигрантах

Ведомости

Сотрудник транспортной компании признал себя виновным в гибели 39 мигрантов, которые задохнулись в грузовике в английском графстве Эссекс при перевозке в октябре прошлого года.

«Перевозчик признал себя виновным по 39 пунктам обвинения в непредумышленном убийстве», – передает репортер Yahoo News UK.

Рассмотрение дела проходило в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.

23 октября прошлого года полиция обнаружила тела 39 мигрантов в грузовике с контейнером-рефрижератором, припаркованном в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс. Среди погибших было восемь женщин и 31 мужчина. По подозрению в убийстве арестовали 25-летнего водителя грузовика, гражданина Северной Ирландии Морисона Роббинса.

Ранее по теме: Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших были гражданами Китая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных