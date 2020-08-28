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Арбитр Еськов прокомментировал сообщения об угрозе пожизненного отстранения

Ведомости

Российский арбитр премьер-лиги Алексей Еськов прокомментировал информацию о том, что ему грозит пожизненное отстранение от судейства после проверки на полиграфе. По его словам, он только знает то, что он временно отстранен.

По данным «Спорт-Экспресса», Еськов провалил проверку на полиграфе, которая была назначена по итогам матча «Спартак» – «Сочи» (2:2) из-за того, что в нем была допущена судейская ошибка. Поскольку он не прошел проверку, Еськов станет фигурантом дополнительного расследования, и, как отмечает издание, ему может грозить пожизненное отстранение от судейства.

«Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте: что я временно отстранен», – сказал Еськов в интервью «РБ-Спорт», добавив, что он пока не знает о результатах проверки на полиграфе.

9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью 2:2 в первом туре Тинькофф – Российской премьер-лиги. «Сочи» забил оба гола с пенальти. Комиссия РФС признала ошибочным назначение команде второго пенальти. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча заявил о планах снять команду с чемпионата, однако не сделал этого.

Ранее по теме: Судью матча «Спартак» – «Сочи» отстранили от работы после пенальти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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