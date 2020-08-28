Арбитр Еськов прокомментировал сообщения об угрозе пожизненного отстранения
Российский арбитр премьер-лиги Алексей Еськов прокомментировал информацию о том, что ему грозит пожизненное отстранение от судейства после проверки на полиграфе. По его словам, он только знает то, что он временно отстранен.
По данным «Спорт-Экспресса», Еськов провалил проверку на полиграфе, которая была назначена по итогам матча «Спартак» – «Сочи» (2:2) из-за того, что в нем была допущена судейская ошибка. Поскольку он не прошел проверку, Еськов станет фигурантом дополнительного расследования, и, как отмечает издание, ему может грозить пожизненное отстранение от судейства.
«Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте: что я временно отстранен», – сказал Еськов в интервью «РБ-Спорт», добавив, что он пока не знает о результатах проверки на полиграфе.
9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью 2:2 в первом туре Тинькофф – Российской премьер-лиги. «Сочи» забил оба гола с пенальти. Комиссия РФС признала ошибочным назначение команде второго пенальти. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча заявил о планах снять команду с чемпионата, однако не сделал этого.