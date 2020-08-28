Арбитр Еськов прокомментировал сообщения об угрозе пожизненного отстранения

«Честно говоря, я пока не владею этой информацией. Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте: что я временно отстранен», – сказал Еськов в интервью «РБ-Спорт», добавив, что он пока не знает о результатах проверки на полиграфе.