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Россияне смогут получать свидетельства о рождении в электронном виде

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Минздрав разработал проект приказа, согласно которому свидетельство о рождении можно будет получить в электронном виде при согласии матери. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери, а также порядок формировании и заполнения соответствующего электронного документа», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что возможность формирования электронной формы свидетельств о рождении ‎позволит осуществлять их передачу из медорганизаций в соответствующие органы для регистрации фактов рождения без личного обращения граждан.

Ранее, в соответствии с приказом Минздрава, свидетельство о рождении можно было получить только в виде бланка медицинских свидетельств о рождении в печатном виде, отметил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее по теме: Российским выпускникам могут начать выдавать электронные дипломы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных