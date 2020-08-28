Россияне смогут получать свидетельства о рождении в электронном виде
Минздрав разработал проект приказа, согласно которому свидетельство о рождении можно будет получить в электронном виде при согласии матери. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проектом приказа предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери, а также порядок формировании и заполнения соответствующего электронного документа», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что возможность формирования электронной формы свидетельств о рождении позволит осуществлять их передачу из медорганизаций в соответствующие органы для регистрации фактов рождения без личного обращения граждан.
Ранее, в соответствии с приказом Минздрава, свидетельство о рождении можно было получить только в виде бланка медицинских свидетельств о рождении в печатном виде, отметил замминистра здравоохранения Олег Салагай.