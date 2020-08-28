МИД предупредил граждан РФ об угрозе преследования со стороны США

МИД России напомнил гражданам РФ о том, что они могут подвергнуться преследованию со стороны американских правоохранителей и спецслужб при въезде в США, а также при нахождении на территории третьих стран. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.