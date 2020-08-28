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МИД предупредил граждан РФ об угрозе преследования со стороны США

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МИД России напомнил гражданам РФ о том, что они могут подвергнуться преследованию со стороны американских правоохранителей и спецслужб при въезде в США, а также при нахождении на территории третьих стран. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — указано в сообщении.

Поводом для данного предупреждения, как пояснили в министерстве, стал недавний арест в США гражданина России Егора Крючкова, которого американские силовики заподозрили в подготовке киберпреступления. В МИД констатировали, что США продолжают заниматься арестом граждан России по всему миру.

«С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году», — подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных