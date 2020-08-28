МИД предупредил граждан РФ об угрозе преследования со стороны США
МИД России напомнил гражданам РФ о том, что они могут подвергнуться преследованию со стороны американских правоохранителей и спецслужб при въезде в США, а также при нахождении на территории третьих стран. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — указано в сообщении.
Поводом для данного предупреждения, как пояснили в министерстве, стал недавний арест в США гражданина России Егора Крючкова, которого американские силовики заподозрили в подготовке киберпреступления. В МИД констатировали, что США продолжают заниматься арестом граждан России по всему миру.
«С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году», — подчеркнули в ведомстве.