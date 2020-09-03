Набиуллина заявила о восстановлении экономики согласно прогнозам
Восстановление российской экономики идет в соответствии с прогнозами Центробанка, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
«Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, идет в целом в соответствии с нашими прогнозами», ‒ цитирует Набиуллину «РИА Новости». По ее словам, последние несколько месяцев постепенно восстанавливается деловая активность, стабилизируются финансовые рынки и оживляется кредитование.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российскую экономику в 2020 г. ожидает не такое серьезное снижение, как в других странах. По прогнозу ЦБ, спад ВВП в 2020 г. составит 4,5‒5,5%. А по прогнозу Минэкономразвития снижение ВВП в России в 2020 г. составит 3,9%. 4 августа на встрече министров промышленности стран БРИКС министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что спад ВВП России в 2020 г. может ограничиться 5% за счет мер, принимаемых правительством. Ранее Международный валютный фонд прогнозировал, что падение ВВП России по итогам года составит 6,6%.