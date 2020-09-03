Набиуллина заявила о восстановлении экономики согласно прогнозам

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российскую экономику в 2020 г. ожидает не такое серьезное снижение, как в других странах. По прогнозу ЦБ, спад ВВП в 2020 г. составит 4,5‒5,5%. А по прогнозу Минэкономразвития снижение ВВП в России в 2020 г. составит 3,9%. 4 августа на встрече министров промышленности стран БРИКС министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что спад ВВП России в 2020 г. может ограничиться 5% за счет мер, принимаемых правительством. Ранее Международный валютный фонд прогнозировал, что падение ВВП России по итогам года составит 6,6%.