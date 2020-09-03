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Набиуллина заявила о восстановлении экономики согласно прогнозам

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Восстановление российской экономики идет в соответствии с прогнозами Центробанка, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

«Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, идет в целом в соответствии с нашими прогнозами», ‒ цитирует Набиуллину «РИА Новости». По ее словам, последние несколько месяцев постепенно восстанавливается деловая активность, стабилизируются финансовые рынки и оживляется кредитование.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российскую экономику в 2020 г. ожидает не такое серьезное снижение, как в других странах. По прогнозу ЦБ, спад ВВП в 2020 г. составит 4,5‒5,5%. А по прогнозу Минэкономразвития снижение ВВП в России в 2020 г. составит 3,9%. 4 августа на встрече министров промышленности стран БРИКС министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что спад ВВП России в 2020 г. может ограничиться 5% за счет мер, принимаемых правительством. Ранее Международный валютный фонд прогнозировал, что падение ВВП России по итогам года составит 6,6%.

Ранее по теме: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных