Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову
Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП на Смоленской площади, 8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на судью.
«Оглашение приговора Ефремову состоится 8 сентября в 11.00 мск», – сказала судья.
Ранее прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Адвокат актера Эльман Пашаев попросил суд не лишать свободы Ефремова при вынесении ему приговора. Артист признал свою вину и в последнем слове сообщил, что искренне раскаивается.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.