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Суд продлил арест Фургала до декабря

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Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 декабря, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Басманного суда. В изменении меры пресечения на домашний арест было отказано. 

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.

Во вторник, 31 августа, Басманный суд Москвы отменил по просьбе следствия постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора, выданное в 2004 г. Следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к убийству бизнесмена Евгения Зори.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных