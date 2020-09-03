Суд продлил арест Фургала до декабря

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.