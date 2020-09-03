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В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

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Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности, заявили ТАСС в немецком правительстве.

«Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой», ‒ сказал представитель правительства.

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Он отметил, что услышал это из разговора между неназванными представителями Варшавы и Берлина. Версию о фальсификации данных об отравлении Навального также допускал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального, и отметил, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.

Ранее по теме: Нарышкин допустил фальсификацию в деле Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных