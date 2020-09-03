В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального
Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального является фальсификацией, не соответствует действительности, заявили ТАСС в немецком правительстве.
«Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой», ‒ сказал представитель правительства.
Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Он отметил, что услышал это из разговора между неназванными представителями Варшавы и Берлина. Версию о фальсификации данных об отравлении Навального также допускал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального, и отметил, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.