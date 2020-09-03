В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального, и отметил, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.