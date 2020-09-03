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Страны G20 заинтересовались российской вакциной от коронавируса

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Зарубежные партнеры из стран G20 проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщается на сайте МИД России.

«Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнеры, в том числе из стран «группы двадцати». В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении», ‒ сказал Лавров на встрече руководителей МИДов стран G20, отметив, что вакцина скоро поступит на рынок.

Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова заявила, что российскую вакцину «Спутник V» пожелали приобрести 27 стран.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа. Первые поставки вакцины начнутся в сентябре.

Ранее по теме: Российскую вакцину от коронавируса намерены приобрести 27 стран

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных