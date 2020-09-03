Страны G20 заинтересовались российской вакциной от коронавируса
Зарубежные партнеры из стран G20 проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщается на сайте МИД России.
«Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнеры, в том числе из стран «группы двадцати». В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении», ‒ сказал Лавров на встрече руководителей МИДов стран G20, отметив, что вакцина скоро поступит на рынок.
Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова заявила, что российскую вакцину «Спутник V» пожелали приобрести 27 стран.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа. Первые поставки вакцины начнутся в сентябре.