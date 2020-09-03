Страны G20 заинтересовались российской вакциной от коронавируса

«Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнеры, в том числе из стран «группы двадцати». В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении», ‒ сказал Лавров на встрече руководителей МИДов стран G20, отметив, что вакцина скоро поступит на рынок.