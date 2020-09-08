Ефремова поместят в СИЗО на карантин

В УФСИН также пояснили, что на данный момент приговор в отношении Ефремова в законную силу не вступил, защита еще может обжаловать его. В случае если адвокаты этого не сделают, актер будет направлен в колонию для отбывания наказания не позднее 10 дней после того, как администрация следственного изолятора получит извещение о вступлении приговора в силу. При этом администрация изолятора обязана проинформировать одного из родственников осужденного о том, куда его направляют для отбывания наказания.