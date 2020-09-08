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Ефремова поместят в СИЗО на карантин

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Приговоренный к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет помещен на карантин в следственном изоляторе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

«В соответствии с приговором Пресненского районного суда Москвы Ефремов М. О. направлен в один из московских следственных изоляторов», ‒ сказали в УФСИН, уточнив, что при поступлении в СИЗО актер пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения.

В УФСИН также пояснили, что на данный момент приговор в отношении Ефремова в законную силу не вступил, защита еще может обжаловать его. В случае если адвокаты этого не сделают, актер будет направлен в колонию для отбывания наказания не позднее 10 дней после того, как администрация следственного изолятора получит извещение о вступлении приговора в силу. При этом администрация изолятора обязана проинформировать одного из родственников осужденного о том, куда его направляют для отбывания наказания.

Сегодня Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб.

Ранее по теме: Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных