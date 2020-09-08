Ефремова поместят в СИЗО на карантин
Приговоренный к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет помещен на карантин в следственном изоляторе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.
«В соответствии с приговором Пресненского районного суда Москвы Ефремов М. О. направлен в один из московских следственных изоляторов», ‒ сказали в УФСИН, уточнив, что при поступлении в СИЗО актер пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения.
В УФСИН также пояснили, что на данный момент приговор в отношении Ефремова в законную силу не вступил, защита еще может обжаловать его. В случае если адвокаты этого не сделают, актер будет направлен в колонию для отбывания наказания не позднее 10 дней после того, как администрация следственного изолятора получит извещение о вступлении приговора в силу. При этом администрация изолятора обязана проинформировать одного из родственников осужденного о том, куда его направляют для отбывания наказания.
Сегодня Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб.