Собянин оценил адекватность московских мер против коронавируса

«Меры не должны быть жесткими или слабыми, они должны быть адекватными. Адекватными медицинской, санитарной и экономической ситуации. Сложность такого рода решений заключается в том, что она (ситуация) не полярна, ты должен учитывать все факторы. Потому что если погрузиться только в санитарную историю, то вообще проблем нет никаких ‒ просто взяли все закрыли, все бы сидели дома и посидели этак с полгодика – и никаких проблем нет: стерильный город, никакой болезни. Но стерильный город и с точки зрения работы, экономики, зарплат, доходов граждан и т. д. Еще непонятно, что страшнее», ‒ сказал Собянин в эфире «России 24».