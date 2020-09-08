Собянин оценил адекватность московских мер против коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал уровень коронавирусных ограничений в столице компромиссным вариантом между подходом шведских властей и китайских в городе Ухань. Об этом он сказал на Московском финансовом форуме.
«Меры не должны быть жесткими или слабыми, они должны быть адекватными. Адекватными медицинской, санитарной и экономической ситуации. Сложность такого рода решений заключается в том, что она (ситуация) не полярна, ты должен учитывать все факторы. Потому что если погрузиться только в санитарную историю, то вообще проблем нет никаких ‒ просто взяли все закрыли, все бы сидели дома и посидели этак с полгодика – и никаких проблем нет: стерильный город, никакой болезни. Но стерильный город и с точки зрения работы, экономики, зарплат, доходов граждан и т. д. Еще непонятно, что страшнее», ‒ сказал Собянин в эфире «России 24».
Принимая решение об ограничениях, необходимо было обеспечить управляемость пандемией, способность здравоохранения адекватно реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей, а с другой стороны ‒ сохранить возможность работы ряда предприятий, подчеркнул московский мэр.
«Мы как раз приняли решение компромиссное ‒ в отличие от, скажем, коллег, которые принимали решение в том же Ухане, где закрыли все, вывели войска на улицу и на этом жизнь там прекратилась до тех пор, пока в течение нескольких месяцев все это вычищали. Или у шведов, которые сказали: можно делать все, экономика прежде всего, и они получили огромную смертность», ‒ добавил Собянин.
В итоге, по его словам, в Москве сохранилась максимальная возможность работы бизнеса при минимальной смертности.
«80% людей в Москве продолжало работать – или очно, или дистанционно, но продолжало работать. И это залог как раз более или менее безболезненного прохождения кризиса, с быстрым выходом на рост. В этом заключается, собственно, квинтэссенция тех решений, которые мы принимали», ‒ резюмировал он.
За прошедшие сутки в Москве выявили 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1250 пациентов. За сутки скончались 16 человек. В общей сложности в Москве выявлено 267 742 заболевших.