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Собянин оценил адекватность московских мер против коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал уровень коронавирусных ограничений в столице компромиссным вариантом между подходом шведских властей и китайских в городе Ухань. Об этом он сказал на Московском финансовом форуме.

«Меры не должны быть жесткими или слабыми, они должны быть адекватными. Адекватными медицинской, санитарной и экономической ситуации. Сложность такого рода решений заключается в том, что она (ситуация) не полярна, ты должен учитывать все факторы. Потому что если погрузиться только в санитарную историю, то вообще проблем нет никаких ‒ просто взяли все закрыли, все бы сидели дома и посидели этак с полгодика – и никаких проблем нет: стерильный город, никакой болезни. Но стерильный город и с точки зрения работы, экономики, зарплат, доходов граждан и т. д. Еще непонятно, что страшнее», ‒ сказал Собянин в эфире «России 24».

Принимая решение об ограничениях, необходимо было обеспечить управляемость пандемией, способность здравоохранения адекватно реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей, а с другой стороны ‒ сохранить возможность работы ряда предприятий, подчеркнул московский мэр.

«Мы как раз приняли решение компромиссное ‒ в отличие от, скажем, коллег, которые принимали решение в том же Ухане, где закрыли все, вывели войска на улицу и на этом жизнь там прекратилась до тех пор, пока в течение нескольких месяцев все это вычищали. Или у шведов, которые сказали: можно делать все, экономика прежде всего, и они получили огромную смертность», ‒ добавил Собянин. 

В итоге, по его словам, в Москве сохранилась максимальная возможность работы бизнеса при минимальной смертности.

«80% людей в Москве продолжало работать – или очно, или дистанционно, но продолжало работать. И это залог как раз более или менее безболезненного прохождения кризиса, с быстрым выходом на рост. В этом заключается, собственно, квинтэссенция тех решений, которые мы принимали», ‒ резюмировал он.

За прошедшие сутки в Москве выявили 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1250 пациентов. За сутки скончались 16 человек. В общей сложности в Москве выявлено 267 742 заболевших.

Ранее по теме: Собянин назвал условие введения новых коронавирусных ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных