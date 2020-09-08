Собянин назвал условие введения новых коронавирусных ограничений

При этом, отметил столичный градоначальник, необходимо соблюдать предъявляемые врачами требования, носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. «Эти и другие минимальные требования должны исполняться, чтобы оградить себя от больших», ‒ подчеркнул мэр. Он выразил надежду на то, что в декабре 2020 г. ‒ январе 2021 г. начнется массовая вакцинация населения от коронавируса, «что в конце концов положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись».