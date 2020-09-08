Собянин назвал условие введения новых коронавирусных ограничений
При осложнении ситуации с коронавирусом в Москве могут быть введены минимальные ограничительные меры, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском экономическом форуме.
«Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при осложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничением экономики, передвижений по городу и т. д.», ‒ сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом, отметил столичный градоначальник, необходимо соблюдать предъявляемые врачами требования, носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. «Эти и другие минимальные требования должны исполняться, чтобы оградить себя от больших», ‒ подчеркнул мэр. Он выразил надежду на то, что в декабре 2020 г. ‒ январе 2021 г. начнется массовая вакцинация населения от коронавируса, «что в конце концов положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись».
За прошедшие сутки в Москве выявили 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1250 пациентов. За сутки скончались 16 человек. В общей сложности в Москве выявлено 267 742 заболевших.