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Собянин назвал условие введения новых коронавирусных ограничений

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При осложнении ситуации с коронавирусом в Москве могут быть введены минимальные ограничительные меры, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском экономическом форуме.

«Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при осложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничением экономики, передвижений по городу и т. д.», ‒ сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 

При этом, отметил столичный градоначальник, необходимо соблюдать предъявляемые врачами требования, носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. «Эти и другие минимальные требования должны исполняться, чтобы оградить себя от больших», ‒ подчеркнул мэр. Он выразил надежду на то, что в декабре 2020 г. ‒ январе 2021 г. начнется массовая вакцинация населения от коронавируса, «что в конце концов положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись».

За прошедшие сутки в Москве выявили 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1250 пациентов. За сутки скончались 16 человек. В общей сложности в Москве выявлено 267 742 заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных