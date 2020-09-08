В Турции ввели повсеместный масочный режим
Власти Турции решили сделать обязательным ношение масок в общественных местах на территории всей страны, следует из сообщения на сайте турецкого МВД.
«Граждане обязаны носить маски во всех зонах без исключения (общественных местах, проспектах, улицах, парках, садах, местах для пикников, пляжах, общественном транспорте, рабочих местах, фабриках и т. д.) по всей стране (кроме жилых домов)», — говорится в сообщении.
Решение принято в связи с тем, что люди не соблюдали ранее введенные ограничительные меры, в частности, требование по соблюдению социальной дистанции. В результате скорость распространения коронавируса выросла, и здоровье населения оказалось под угрозой, объяснили в ведомстве.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 8 сентября, за последние сутки в Турции выявлено 1703 новых случая коронавируса, 57 человек умерли. Всего в стране зарегистрировано 281 509 случаев заболевания и 6 730 смертей от Covid-19.
Накануне посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что не менее 12 находящихся в стране российских туристов заразились там новым коронавирусом.