В Турции ввели повсеместный масочный режим

Решение принято в связи с тем, что люди не соблюдали ранее введенные ограничительные меры, в частности, требование по соблюдению социальной дистанции. В результате скорость распространения коронавируса выросла, и здоровье населения оказалось под угрозой, объяснили в ведомстве.