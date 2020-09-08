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В Турции ввели повсеместный масочный режим

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Власти Турции решили сделать обязательным ношение масок в общественных местах на территории всей страны, следует из сообщения на сайте турецкого МВД. 

«Граждане обязаны носить маски во всех зонах без исключения (общественных местах, проспектах, улицах, парках, садах, местах для пикников, пляжах, общественном транспорте, рабочих местах, фабриках и т. д.) по всей стране (кроме жилых домов)», — говорится в сообщении. 

Решение принято в связи с тем, что люди не соблюдали ранее введенные ограничительные меры, в частности, требование по соблюдению социальной дистанции. В результате скорость распространения коронавируса выросла, и здоровье населения оказалось под угрозой, объяснили в ведомстве.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 8 сентября, за последние сутки в Турции выявлено 1703 новых случая коронавируса, 57 человек умерли. Всего в стране зарегистрировано 281 509 случаев заболевания и 6 730 смертей от Covid-19.

Накануне посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что не менее 12 находящихся в стране российских туристов заразились там новым коронавирусом.

Ранее по теме: Не менее 12 российских туристов заразились COVID-19 в Турции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных