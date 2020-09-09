Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза
Расходы россиян на развлечения в августе 2020 г. выросли в годовом выражении на 188% – до 364 млн руб., сообщает ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса. Согласно данным, расходы россиян на популярных внутренних направлениях в августе выросли на 2% в годовом выражении.
На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза. Всего летом 2020 г. россияне потратили на внутренние туристические поездки и сопутствующие расходы не менее 15,5 млрд руб.
По данным ВТБ, в первой половине лета, когда в большинстве регионов действовали ограничения по коронавирусу, россияне потратили на развлечения 6 млрд руб. – в 1,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. С середины июля туристическая активность начала расти: расходы на развлечения во второй половине лета выросли до 9,5 млрд руб. В июле спрос на поездки по России начал восстанавливаться и достиг уровня, сопоставимого с показателем 2019 г.
За первые три недели августа расходы россиян оказались такими же, как и в прошлом году, сообщал Сбербанк в обзоре «Оперативная оценка потребительской активности россиян 17–23 августа».