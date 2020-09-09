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Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

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Расходы россиян на развлечения в августе 2020 г. выросли в годовом выражении на 188% – до 364 млн руб., сообщает ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса. Согласно данным, расходы россиян на популярных внутренних направлениях в августе выросли на 2% в годовом выражении.

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза. Всего летом 2020 г. россияне потратили на внутренние туристические поездки и сопутствующие расходы не менее 15,5 млрд руб.

По данным ВТБ, в первой половине лета, когда в большинстве регионов действовали ограничения по коронавирусу, россияне потратили на развлечения 6 млрд руб. – в 1,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. С середины июля туристическая активность начала расти: расходы на развлечения во второй половине лета выросли до 9,5 млрд руб. В июле спрос на поездки по России начал восстанавливаться и достиг уровня, сопоставимого с показателем 2019 г.

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За первые три недели августа расходы россиян оказались такими же, как и в прошлом году, сообщал Сбербанк в обзоре «Оперативная оценка потребительской активности россиян 17–23 августа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных