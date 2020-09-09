Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

По данным ВТБ, в первой половине лета, когда в большинстве регионов действовали ограничения по коронавирусу, россияне потратили на развлечения 6 млрд руб. – в 1,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. С середины июля туристическая активность начала расти: расходы на развлечения во второй половине лета выросли до 9,5 млрд руб. В июле спрос на поездки по России начал восстанавливаться и достиг уровня, сопоставимого с показателем 2019 г.