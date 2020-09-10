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Ракова рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от коронавируса

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Привитые от коронавируса добровольцы чувствуют себя хорошо, лишь у одного из них на следующих день была чуть завышенная температура, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вчера были привиты 13 человек, сегодня с утра их уже всех обзвонили. Все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то немного болит рука, у кого-то немного болит голова, но все это в пределах нормы при любой вакцинации», — сказала Ракова.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных