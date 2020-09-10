Ракова рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от коронавируса

«Вчера были привиты 13 человек, сегодня с утра их уже всех обзвонили. Все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то немного болит рука, у кого-то немного болит голова, но все это в пределах нормы при любой вакцинации», — сказала Ракова.