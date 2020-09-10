Ракова рассказала о состоянии добровольцев после вакцинации от коронавируса
Привитые от коронавируса добровольцы чувствуют себя хорошо, лишь у одного из них на следующих день была чуть завышенная температура, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Вчера были привиты 13 человек, сегодня с утра их уже всех обзвонили. Все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то немного болит рука, у кого-то немного болит голова, но все это в пределах нормы при любой вакцинации», — сказала Ракова.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.