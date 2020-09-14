В Рособрнадзоре оценили возможность перевода школьников на дистанционку

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», – сказал Музаев. По его словам, случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса единичны.