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В Рособрнадзоре оценили возможность перевода школьников на дистанционку

Ведомости

Переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется, заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, есть надежда, что второй волны коронавируса и массового перевода школьников на дистанционное обучение осенью не будет.

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», – сказал Музаев. По его словам, случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса единичны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. По данным ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян, у которых есть дети или внуки школьного возраста (93%), считают, что в этом учебном году им лучше вернуться к традиционному очному формату обучения.

Ранее по теме: ВЦИОМ: большинство родителей школьников против дистанционного образования

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных