В Рособрнадзоре оценили возможность перевода школьников на дистанционку
Переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется, заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, есть надежда, что второй волны коронавируса и массового перевода школьников на дистанционное обучение осенью не будет.
«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», – сказал Музаев. По его словам, случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса единичны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. По данным ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян, у которых есть дети или внуки школьного возраста (93%), считают, что в этом учебном году им лучше вернуться к традиционному очному формату обучения.