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В Китае заявили о скором массовом выпуске вакцины от коронавируса

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Одна из разработанных в Китае вакцин от коронавируса может стать доступной для населения в ноябре или декабре текущего года, сообщила в интервью Центральному телевидению Китая эксперт по биобезопасности Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Гуйчжэнь.

«Приблизительно в ноябре или декабре обычные люди смогут вакцинироваться от COVID-19, так как ее (вакцины) третья фаза клинических испытаний проходит очень успешно», – приводит слова Гуйчжэнь ТАСС. Эксперт рассказала, что уже испробовала вакцину на себе и не заметила каких-либо побочных эффектов.

Ранее Китай сообщал, что местные фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят клинические испытания. Причем четыре из них – уже на последней фазе. Кроме того, по словам академика Чжана Няншаня, сейчас российские и китайские ученые активно сотрудничают по вопросам создания вакцины.

Первая в мире вакцина он коронавируса была официально зарегистрирована в России, об этом 11 августа сообщил президент страны Владимир Путин. Препарат под названием «Спутник V» был разработан в Центре им. Гамалеи. Его пострегистрационные испытания начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины запланированы на октябрь – ноябрь 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных