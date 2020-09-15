В Китае заявили о скором массовом выпуске вакцины от коронавируса
Одна из разработанных в Китае вакцин от коронавируса может стать доступной для населения в ноябре или декабре текущего года, сообщила в интервью Центральному телевидению Китая эксперт по биобезопасности Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Гуйчжэнь.
«Приблизительно в ноябре или декабре обычные люди смогут вакцинироваться от COVID-19, так как ее (вакцины) третья фаза клинических испытаний проходит очень успешно», – приводит слова Гуйчжэнь ТАСС. Эксперт рассказала, что уже испробовала вакцину на себе и не заметила каких-либо побочных эффектов.
Ранее Китай сообщал, что местные фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят клинические испытания. Причем четыре из них – уже на последней фазе. Кроме того, по словам академика Чжана Няншаня, сейчас российские и китайские ученые активно сотрудничают по вопросам создания вакцины.
Первая в мире вакцина он коронавируса была официально зарегистрирована в России, об этом 11 августа сообщил президент страны Владимир Путин. Препарат под названием «Спутник V» был разработан в Центре им. Гамалеи. Его пострегистрационные испытания начались в Москве 9 сентября. Массовые поставки вакцины запланированы на октябрь – ноябрь 2020 г.