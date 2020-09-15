В Китае заявили о скором массовом выпуске вакцины от коронавируса

Ранее Китай сообщал, что местные фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят клинические испытания. Причем четыре из них – уже на последней фазе. Кроме того, по словам академика Чжана Няншаня, сейчас российские и китайские ученые активно сотрудничают по вопросам создания вакцины.