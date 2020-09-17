Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков
Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается», – сказал Мурашко.
Мурашко ранее говорил, что первыми сделать прививку от коронавируса предложит медикам, учителям и людям из групп риска. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи.
Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.