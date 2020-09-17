Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается», – сказал Мурашко.