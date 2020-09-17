Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы

Также вузы обязаны будут принимать документы на поступление в электронном виде, не менее пяти раз в день обновлять конкурсные списки абитуриентов. Три волны зачисления превратятся в две: первая волна ‒ зачисление абитуриентов без вступительных испытаний, по льготам и по договорам о целевом обучении, вторая ‒ остальные абитуриенты. Университеты смогут проводить дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков, если по итогам второй волны остались свободные места. Также на месяц сдвинут срок публикации вузами информации о приеме ‒ до 1 ноября.