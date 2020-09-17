Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы
Министерство науки и высшего образования утвердило новые правила приема в вузы на программы специалитета, бакалавриата и магистратуры, говорится на сайте ведомства. Правила вступят в силу с 2021/2022 учебного года.
Согласно новым правилам, вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям. Например, вуз может набрать абитуриентов в целом на факультет и затем провести их профилизацию после 1-го или 2-го курса.
Также вузы смогут сами устанавливать дополнительные экзамены по выбору абитуриента, например по физике и информатике. При этом абитуриент может подать результаты ЕГЭ по этим предметам. В Минобрнауки отметили, что за счет этого вузы смогут расширить число абитуриентов, а абитуриенты смогут подавать документы в вузы, где требуется разный набор ЕГЭ.
Вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные экзамены для выпускников колледжей и вузов. Ранее такие абитуриенты должны были поступать на тех же условиях, что и выпускники школ.
Университеты смогут самостоятельно устанавливать максимальное число специальностей, на которые абитуриент может поступать: не менее двух и не более 10. Ранее абитуриент мог поступать не более чем на три специальности в одном вузе.
Также вузы обязаны будут принимать документы на поступление в электронном виде, не менее пяти раз в день обновлять конкурсные списки абитуриентов. Три волны зачисления превратятся в две: первая волна ‒ зачисление абитуриентов без вступительных испытаний, по льготам и по договорам о целевом обучении, вторая ‒ остальные абитуриенты. Университеты смогут проводить дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков, если по итогам второй волны остались свободные места. Также на месяц сдвинут срок публикации вузами информации о приеме ‒ до 1 ноября.