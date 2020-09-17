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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы

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Министерство науки и высшего образования утвердило новые правила приема в вузы на программы специалитета, бакалавриата и магистратуры, говорится на сайте ведомства. Правила вступят в силу с 2021/2022 учебного года.

Согласно новым правилам, вузы смогут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям. Например, вуз может набрать абитуриентов в целом на факультет и затем провести их профилизацию после 1-го или 2-го курса.

Также вузы смогут сами устанавливать дополнительные экзамены по выбору абитуриента, например по физике и информатике. При этом абитуриент может подать результаты ЕГЭ по этим предметам. В Минобрнауки отметили, что за счет этого вузы смогут расширить число абитуриентов, а абитуриенты смогут подавать документы в вузы, где требуется разный набор ЕГЭ. 

Вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные экзамены для выпускников колледжей и вузов. Ранее такие абитуриенты должны были поступать на тех же условиях, что и выпускники школ. 

Университеты смогут самостоятельно устанавливать максимальное число специальностей, на которые абитуриент может поступать: не менее двух и не более 10. Ранее абитуриент мог поступать не более чем на три специальности в одном вузе.

Также вузы обязаны будут принимать документы на поступление в электронном виде, не менее пяти раз в день обновлять конкурсные списки абитуриентов. Три волны зачисления превратятся в две: первая волна ‒ зачисление абитуриентов без вступительных испытаний, по льготам и по договорам о целевом обучении, вторая ‒ остальные абитуриенты. Университеты смогут проводить дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков, если по итогам второй волны остались свободные места. Также на месяц сдвинут срок публикации вузами информации о приеме ‒ до 1 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных