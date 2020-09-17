Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ

Ведомости

Доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«Полностью закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции 112 (0,12%) образовательных организаций. Из них дошкольных ‒ 0,09%, школ ‒ 0,18%, колледжей ‒ 0,09%, организаций допобразования ‒ 0,01%», ‒ передает агентство.

Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет. Он отметил, что с момента, как общеобразовательные учреждения открылись, прошло две недели, а ситуация на 17 сентября ‒ спокойная.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. До этого президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. По данным ВЦИОМа, большинство опрошенных россиян, у которых есть дети или внуки школьного возраста (93%), считают, что в этом учебном году им лучше вернуться к традиционному очному формату обучения.

Ранее по теме: В Рособрнадзоре оценили возможность перевода школьников на дистанционку

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных