В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
Доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
«Полностью закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции 112 (0,12%) образовательных организаций. Из них дошкольных ‒ 0,09%, школ ‒ 0,18%, колледжей ‒ 0,09%, организаций допобразования ‒ 0,01%», ‒ передает агентство.
Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет. Он отметил, что с момента, как общеобразовательные учреждения открылись, прошло две недели, а ситуация на 17 сентября ‒ спокойная.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. До этого президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. По данным ВЦИОМа, большинство опрошенных россиян, у которых есть дети или внуки школьного возраста (93%), считают, что в этом учебном году им лучше вернуться к традиционному очному формату обучения.