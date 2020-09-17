В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. До этого президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. По данным ВЦИОМа, большинство опрошенных россиян, у которых есть дети или внуки школьного возраста (93%), считают, что в этом учебном году им лучше вернуться к традиционному очному формату обучения.