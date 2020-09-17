Транспортная полиция хочет опросить сотрудников ФБК по делу Навального

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, там он впал в кому. Врачи подключили оппозиционера к аппарату искусственной вентиляции легких и провели 60 биохимических обследований. В итоги они не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ и поставили предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.