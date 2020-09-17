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Транспортная полиция хочет опросить сотрудников ФБК по делу Навального

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Транспортная полиция Томской области хочет опросить сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Илью Пахомова и Марию Певчих, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Представитель томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих», ‒ написала она. Ярмыш опровергла появившуюся ранее информацию Reuters, что сотрудников ФБК вызвали на допрос в связи с отравлением Навального. 

Reuters уточнял, что представитель правоохранительных органов хотел поговорить с Пахомовым и Певчих в рамках предварительного расследования дела Навального. Эти сотрудники были с основателем ФБК в Томске перед тем, как его состояние ухудшилось.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, там он впал в кому. Врачи подключили оппозиционера к аппарату искусственной вентиляции легких и провели 60 биохимических обследований. В итоги они не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ и поставили предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.

22 августа Навального транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие специалисты нашли в его анализах следы отравляющего вещества группы «Новичок». Навальный впервые после случившегося вышел на связь 15 сентября, когда опубликовал первое фото из больницы. Об улучшении его состояния стало известно ранее, 7 сентября.

Ранее по теме: Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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