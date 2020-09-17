Транспортная полиция хочет опросить сотрудников ФБК по делу Навального
Транспортная полиция Томской области хочет опросить сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Илью Пахомова и Марию Певчих, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш.
«Представитель томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих», ‒ написала она. Ярмыш опровергла появившуюся ранее информацию Reuters, что сотрудников ФБК вызвали на допрос в связи с отравлением Навального.
Reuters уточнял, что представитель правоохранительных органов хотел поговорить с Пахомовым и Певчих в рамках предварительного расследования дела Навального. Эти сотрудники были с основателем ФБК в Томске перед тем, как его состояние ухудшилось.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, там он впал в кому. Врачи подключили оппозиционера к аппарату искусственной вентиляции легких и провели 60 биохимических обследований. В итоги они не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ и поставили предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.
22 августа Навального транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие специалисты нашли в его анализах следы отравляющего вещества группы «Новичок». Навальный впервые после случившегося вышел на связь 15 сентября, когда опубликовал первое фото из больницы. Об улучшении его состояния стало известно ранее, 7 сентября.