Производитель назвал цену второго российского препарата от коронавируса
Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Коронавир» будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-производителя «Р-Фарм».
«На сегодняшний день "Р-Фарм" устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей», — сообщает компания.
Ранее глава компании «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что препарат против коронавируса «Арепливир» будет стоить от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту.
Накануне Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях.