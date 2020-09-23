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Пашаев заявил о намерении стать депутатом Госдумы

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Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что в 2021 г. планирует избираться в Госдуму, передает ТАСС.

«C прошлого года запланировал, я подавал документы в Мосгордуму, но дальше не пошел. А потом понял, что Москва не для меня, и решил готовится к выборам в Госдуму», ‒ приводит агентство слова бывшего адвоката. Назвать партию, от которой собирается баллотироваться, Пашаев отказался.

По мнению Пашаева, работа адвоката и депутата схожа, потому что в обоих случаях необходимо защищать интересы людей. В новом статусе это можно делать на более высоком уровне, отметил бывший защитник Ефремова.

Пашаев получил известность в связи с делом Ефремова, 8 сентября осужденного на 8 лет колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб водитель автофургона, столкнувшегося с джипом актера. Во время разбирательства Пашаев неоднократно комментировал происходящее. В итоге 18 сентября совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этики.

Комментируя лишение статуса, Пашаев заявил о намерении вернуть его через год. Он подчеркнул, что не согласен с решением совета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных