Пашаев заявил о намерении стать депутатом Госдумы

«C прошлого года запланировал, я подавал документы в Мосгордуму, но дальше не пошел. А потом понял, что Москва не для меня, и решил готовится к выборам в Госдуму», ‒ приводит агентство слова бывшего адвоката. Назвать партию, от которой собирается баллотироваться, Пашаев отказался.