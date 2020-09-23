Пашаев заявил о намерении стать депутатом Госдумы
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что в 2021 г. планирует избираться в Госдуму, передает ТАСС.
«C прошлого года запланировал, я подавал документы в Мосгордуму, но дальше не пошел. А потом понял, что Москва не для меня, и решил готовится к выборам в Госдуму», ‒ приводит агентство слова бывшего адвоката. Назвать партию, от которой собирается баллотироваться, Пашаев отказался.
По мнению Пашаева, работа адвоката и депутата схожа, потому что в обоих случаях необходимо защищать интересы людей. В новом статусе это можно делать на более высоком уровне, отметил бывший защитник Ефремова.
Пашаев получил известность в связи с делом Ефремова, 8 сентября осужденного на 8 лет колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб водитель автофургона, столкнувшегося с джипом актера. Во время разбирательства Пашаев неоднократно комментировал происходящее. В итоге 18 сентября совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этики.
Комментируя лишение статуса, Пашаев заявил о намерении вернуть его через год. Он подчеркнул, что не согласен с решением совета.