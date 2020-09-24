Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры
Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
«27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить», ‒ сказала она, добавив, что также были арестованы счета основателя ФБК.
По словам Ярмыш, причиной ареста стал иск компании «Московский школьник», связанный с публикацией расследования главы YouTube-канала «Навальный LIVE» Любови Соболь, где сообщается о поставках предприятием некачественного питания в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже компания Пригожина «Конкорд» пояснила, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».
В октябре 2019 г. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК 88 млн руб. ‒ размер упущенной выгоды «Московского школьника» из-за разрыва контракта после сообщения фонда о поставке некачественной продукции. В связи с этим, по словам Ярмыш, ФБК был вынужден перейти на новое юридическое лицо. О ликвидации ФБК Навальный сообщил 20 июля.
Во время ареста своей квартиры Навальный находился в коме. В нее он впал 20 августа в омской больнице, куда был доставлен после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. 7 сентября Навального вывели из комы. Вчера стало известно, что его выписали из стационара, но пока он останется в Германии для продолжения лечения.
Германия утверждает, что причиной ухудшения состояния Навального стало отравление ядом из группы «Новичок». К расследованию дела подключились эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Выводы немецких врачей подтвердили медики из Франции и Швеции. При этом обследовавшие Навального омские врачи не нашли в его анализах следов яда.