Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Во время ареста своей квартиры Навальный находился в коме. В нее он впал 20 августа в омской больнице, куда был доставлен после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. 7 сентября Навального вывели из комы. Вчера стало известно, что его выписали из стационара, но пока он останется в Германии для продолжения лечения.