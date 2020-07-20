Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупциейТакое решение он объяснил иском связанной с бизнесменом Пригожиным компании
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте. Такое решение он объяснил иском бизнесмена Евгения Пригожина, по которому Навальный и ФБК должны выплатить 88 млн руб.
Навальный также объявил о создании новой организации. «Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — написал политик.
В конце октября 2019 г. арбитражный суд Москвы взыскал с Навального и Любови Соболь, а также ФБК почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Судья постановил взыскать с каждого из ответчиков по 29,2 млн руб.
В феврале этого года ФБК опубликовал видео, на котором женщина, представившаяся Натальей Шиловой, бывшей сотрудницей «Московского школьника», рассказала об антисанитарии на предприятии. Она также заявила, что комбинат, на котором она работала, входит в «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина. Позже она заявила, что зачитала чужой текст под давлением сотрудников ФБК.