Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

В феврале этого года ФБК опубликовал видео, на котором женщина, представившаяся Натальей Шиловой, бывшей сотрудницей «Московского школьника», рассказала об антисанитарии на предприятии. Она также заявила, что комбинат, на котором она работала, входит в «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина. Позже она заявила, что зачитала чужой текст под давлением сотрудников ФБК.