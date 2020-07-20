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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Такое решение он объяснил иском связанной с бизнесменом Пригожиным компании
Артем Гирш
Андрей Гордеев / Ведомости

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте. Такое решение он объяснил иском бизнесмена Евгения Пригожина, по которому Навальный и ФБК должны выплатить 88 млн руб.

Навальный также объявил о создании новой организации. «Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — написал политик.

В конце октября 2019 г. арбитражный суд Москвы взыскал с Навального и Любови Соболь, а также ФБК почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Судья постановил взыскать с каждого из ответчиков по 29,2 млн руб.

В феврале этого года ФБК опубликовал видео, на котором женщина, представившаяся Натальей Шиловой, бывшей сотрудницей «Московского школьника», рассказала об антисанитарии на предприятии. Она также заявила, что комбинат, на котором она работала, входит в «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина. Позже она заявила, что зачитала чужой текст под давлением сотрудников ФБК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных