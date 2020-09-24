Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Ранее о необходимости в солидарности и укрепления международного сотрудничества для борьбы с коронавирусом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он сделал это в ответ на призыв президента США Дональда Трампа привлечь Китай к ответственности за пандемию, начавшуюся в конце декабря 2019 г. в китайской провинции Ухань.