Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля
Пандемия коронавируса в мире вышла из-под контроля, потому что страны не прошли испытание, которое создала пандемия для международного сотрудничества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
«Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля», — сказал Гутерриш, его цитату приводит ТАСС.
По словам генсека ООН, наблюдаемый провал стал следствием недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности между государствами. Он предупредил, что странам нужно объединиться в рамках глобальных институтов, иначе мир будет «раздавлен раздорами и хаосом».
Ранее о необходимости в солидарности и укрепления международного сотрудничества для борьбы с коронавирусом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он сделал это в ответ на призыв президента США Дональда Трампа привлечь Китай к ответственности за пандемию, начавшуюся в конце декабря 2019 г. в китайской провинции Ухань.
По данным университета Джонса Хопкинса на 24 сентября, число заражений коронавирусом в мире почти достигло 32 млн. Из них большинство в США — практически 7 млн. В целом от коронавируса скончались 977 452 заболевших. Лидером по числу умерших также является США — 201 920 человек.
В России, согласно статистике оперштаба, к сегодняшнему дню количество заразившихся достигло 1 128 836 человек. Из них 6 595 — за последние 24 часа. Суточный прирост заболевших в стране увеличивается с середины августа. При этом ситуация является стабильной, вводить новые ограничения в России не планируется, сообщила 21 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.