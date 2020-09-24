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Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

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Пандемия коронавируса в мире вышла из-под контроля, потому что страны не прошли испытание, которое создала пандемия для международного сотрудничества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

«Пандемия — это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля», — сказал Гутерриш, его цитату приводит ТАСС.

По словам генсека ООН, наблюдаемый провал стал следствием недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности между государствами. Он предупредил, что странам нужно объединиться в рамках глобальных институтов, иначе мир будет «раздавлен раздорами и хаосом».

Ранее о необходимости в солидарности и укрепления международного сотрудничества для борьбы с коронавирусом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он сделал это в ответ на призыв президента США Дональда Трампа привлечь Китай к ответственности за пандемию, начавшуюся в конце декабря 2019 г. в китайской провинции Ухань. 

По данным университета Джонса Хопкинса на 24 сентября, число заражений коронавирусом в мире почти достигло 32 млн. Из них большинство в США — практически 7 млн. В целом от коронавируса скончались 977 452 заболевших. Лидером по числу умерших также является США — 201 920 человек.

В России, согласно статистике оперштаба, к сегодняшнему дню количество заразившихся достигло 1 128 836 человек. Из них 6 595 — за последние 24 часа. Суточный прирост заболевших в стране увеличивается с середины августа. При этом ситуация является стабильной, вводить новые ограничения в России не планируется, сообщила 21 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 

Ранее по теме: Москвичам посоветовали ограничить контакты из-за роста случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных