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СМИ: пожилым москвичам рекомендуют удаленку и отказ от транспорта с октября

Ведомости

С 1 октября жителям Москвы старше 65 лет планируется рекомендовать переход на уделенную работу, а также отказ от пользования общественным транспортом, рассказал «РИА Новости» осведомленный источник.

По информации источника, прогулки пожилым москвичам запрещать не будут, кроме того, власти не намерены «закрывать экономику ни сейчас, ни с октября». Подобные меры рассматриваются на фоне роста числа случаев коронавируса в Москве.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, столичные власти рассматривают возможность введения ограничительных мер для жителей Москвы из группы риска по коронавирусу, включая пожилых и тех, у кого есть хронические заболевания. «Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — пояснил источник агентства, подчеркнув, что «закрытие» экономики или возвращение в пропускному режиму не планируется.

В свою очередь, РБК со ссылкой на два источника, близких к мэрии Москвы, сообщает, что столичные власти могут ввести меры, направленные на то, чтобы защитить уязвимые группы населения от коронавируса из-за роста числа случаев заражения. По информации источников, московская администрация готовит указ для работодателей, чтобы они перевели пожилых сотрудников на уделенку.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. До этого московский оперштаб сообщил в своем Telegram-канале, что мэр Москвы направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу. По данным оперштаба Москвы, за неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 30%.

24 сентября суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве впервые с конца июня превысил 1000 человек.

Ранее по теме: Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных