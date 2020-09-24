СМИ: пожилым москвичам рекомендуют удаленку и отказ от транспорта с октября

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, столичные власти рассматривают возможность введения ограничительных мер для жителей Москвы из группы риска по коронавирусу, включая пожилых и тех, у кого есть хронические заболевания. «Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — пояснил источник агентства, подчеркнув, что «закрытие» экономики или возвращение в пропускному режиму не планируется.