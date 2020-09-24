СМИ: пожилым москвичам рекомендуют удаленку и отказ от транспорта с октября
С 1 октября жителям Москвы старше 65 лет планируется рекомендовать переход на уделенную работу, а также отказ от пользования общественным транспортом, рассказал «РИА Новости» осведомленный источник.
По информации источника, прогулки пожилым москвичам запрещать не будут, кроме того, власти не намерены «закрывать экономику ни сейчас, ни с октября». Подобные меры рассматриваются на фоне роста числа случаев коронавируса в Москве.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, столичные власти рассматривают возможность введения ограничительных мер для жителей Москвы из группы риска по коронавирусу, включая пожилых и тех, у кого есть хронические заболевания. «Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — пояснил источник агентства, подчеркнув, что «закрытие» экономики или возвращение в пропускному режиму не планируется.
В свою очередь, РБК со ссылкой на два источника, близких к мэрии Москвы, сообщает, что столичные власти могут ввести меры, направленные на то, чтобы защитить уязвимые группы населения от коронавируса из-за роста числа случаев заражения. По информации источников, московская администрация готовит указ для работодателей, чтобы они перевели пожилых сотрудников на уделенку.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшается. До этого московский оперштаб сообщил в своем Telegram-канале, что мэр Москвы направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу. По данным оперштаба Москвы, за неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 30%.
24 сентября суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве впервые с конца июня превысил 1000 человек.