В Росрыболовстве назвали затраты на восстановление биоресурсов после аварии в Норильске

Ранее сообщалось, что, по оценке Росрыболовства, на восстановление биоресурсов в районе Норильска после аварии на ТЭЦ-3 потребуется около 18 лет. За это время три вновь построенных рыбзавода должны произвести 9 000 тонн мальков хариуса, сига и осетра, которые восстановят уничтоженные популяции.