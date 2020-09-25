В Росрыболовстве назвали затраты на восстановление биоресурсов после аварии в Норильске
На восстановление биоресурсов после утечки нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 в Норильске потребуется около 40 млрд руб., сообщили «РИА Новости» в Росрыболовстве.
«По оценке ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. — прим. ред.) , затраты на восстановление нарушенного состояния водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы составят порядка 40 миллиардов рублей», — сообщили в ведомстве. При этом стоимость биоресурсов, утраченных непосредственно в результате аварии, оценивается в 3,5 млрд руб.
Ранее сообщалось, что, по оценке Росрыболовства, на восстановление биоресурсов в районе Норильска после аварии на ТЭЦ-3 потребуется около 18 лет. За это время три вновь построенных рыбзавода должны произвести 9 000 тонн мальков хариуса, сига и осетра, которые восстановят уничтоженные популяции.
29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»), разлилось 20 000 нефтепродуктов, которые попали в почву и в окрестные водоемы. Росприроднадзор в июле оценил экологический ущерб водоемам в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало официальный судебный иск «Норникелю». В компании назвали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной.
«Норникель» уже зарезервировал $2,1 млрд на ликвидацию последствий инцидента, а все работы оцениваются компанией в 10 млрд руб. «Норникель» рассчитывает полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.