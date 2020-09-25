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В Росрыболовстве назвали затраты на восстановление биоресурсов после аварии в Норильске

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На восстановление биоресурсов после утечки нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 в Норильске потребуется около 40 млрд руб., сообщили «РИА Новости» в Росрыболовстве.

«По оценке ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. — прим. ред.) , затраты на восстановление нарушенного состояния водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы составят порядка 40 миллиардов рублей», — сообщили в ведомстве. При этом стоимость биоресурсов, утраченных непосредственно в результате аварии, оценивается в 3,5 млрд руб. 

Ранее сообщалось, что, по оценке Росрыболовства, на восстановление биоресурсов в районе Норильска после аварии на ТЭЦ-3 потребуется около 18 лет. За это время три вновь построенных рыбзавода должны произвести 9 000 тонн мальков хариуса, сига и осетра, которые восстановят уничтоженные популяции.

29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»), разлилось 20 000 нефтепродуктов, которые попали в почву и в окрестные водоемы. Росприроднадзор в июле оценил экологический ущерб водоемам в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало официальный судебный иск «Норникелю». В компании назвали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной.

«Норникель» уже зарезервировал $2,1 млрд на ликвидацию последствий инцидента, а все работы оцениваются компанией в 10 млрд руб. «Норникель» рассчитывает полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.

Ранее по теме: «Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных