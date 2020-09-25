В Москве за сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 17 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы. Общее число умерших в столице достигло 5146 человек.
«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.
24 сентября сообщалось о 14 умерших.
В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 7212 человек, сообщал утром оперативный штаб. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них человек 934 146 выздоровели, 20 056 скончались. Продолжают лечение 181 846 пациентов. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня.