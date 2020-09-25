В Москве за сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом

«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.