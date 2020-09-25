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В Москве за сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 17 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы. Общее число умерших в столице достигло 5146 человек.

«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении.

24 сентября сообщалось о 14 умерших.

В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 7212 человек, сообщал утром оперативный штаб. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них человек 934 146 выздоровели, 20 056 скончались. Продолжают лечение 181 846 пациентов. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели. Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня.

Ранее по теме: В Москве из-за ситуации с коронавирусом вводят резервные койки в больницах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных