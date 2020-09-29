СМИ узнали о просьбе ФСИН выделить 25 млрд руб. на цифровизацию тюрем
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросила 25 млрд руб. на цифровизацию тюрем при участии госкорпорации «Ростех», включая внедрение систем распознавания лиц, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы и источники.
По данным издания, в презентации, которую в Минцифры представили ФСИН и «Ростех», в 2021-2023 гг. из нацпрограммы «Цифровая экономика» предлагается потратить 25 млрд руб. на оснащение 380 тюрем технологиями распознавания лиц, контроля труда заключенных, а также электронного документооборота.
Внедрение системы распознавания лиц, целью которой заявляется цифровизация процессов соблюдения режима заключенными, а также их прав и свобод со стороны сотрудников тюрем, ФСИН оценивает в 10,2 млрд руб. Цифровой контроль за выполнением работ, по подсчетам службы, обойдется в 3,66 млрд руб. С помощью него в тюрьмах надеются увеличить число задействованных в работах заключенных, а также повысить производительность их труда.
За 4,5 млрд руб. ФСИН рассчитывает наладить в тюрьмах электронный документооборот, а еще 3,2 млрд руб. должно уйти на создание единой информационной системы (ИС), которая объединит 50 IT-систем ФСИН. Причем создание ИС для контроля строительства объектов в тюрьмах потребует 117 млн руб., а 340 млн руб. — для контроля транспорта. Наконец, в 791 млн руб. может обойтись создание единой электронной платформы для обращений граждан во ФСИН.
Источник газеты во ФСИН сообщил, что у Минцифры есть ряд претензий к проекту, которые предлагается устранить. Кроме того, министерство предложило назначить МВД куратором цифровизации ФСИН. Интерес к проекту проявляет также Сбербанк, с которым ФСИН уже подписала «дорожную карту» с рядом совместных мероприятий по автоматизации и цифровизации.
В июне 2020 г. источники «Ведомостей» сообщали, что «Ростех» готовится оснастить 43 000 российских школ системой распознавания лиц в рамках контракта стоимостью 2 млрд руб. Позже в компании отрицали такие планы.