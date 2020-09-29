СМИ узнали о просьбе ФСИН выделить 25 млрд руб. на цифровизацию тюрем

Внедрение системы распознавания лиц, целью которой заявляется цифровизация процессов соблюдения режима заключенными, а также их прав и свобод со стороны сотрудников тюрем, ФСИН оценивает в 10,2 млрд руб. Цифровой контроль за выполнением работ, по подсчетам службы, обойдется в 3,66 млрд руб. С помощью него в тюрьмах надеются увеличить число задействованных в работах заключенных, а также повысить производительность их труда.