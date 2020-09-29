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Классные руководители получат сентябрьские выплаты до 5 октября

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Российские учителя получат выплаты за классное руководство за сентябрь до Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24».

«Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев, необходимые средства уже начислены. Все классные руководители — это свыше 800 000 человек — получат деньги за сентябрь до Дня учителя», — сказал Кравцов, напомнив, что выплата за классное руководство начисляется отдельно от других выплат. 

В январе в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил ввести выплаты за классное руководство. Президент отметил, что при введении новых выплат для учителей должны сохраниться действующие региональные доплаты.

Выплаты классным руководителям начались с 1 сентября 2020 г., их размер составляет 5000 руб. 23 сентября Путин заявил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года должно быть предусмотрено по 75 млрд руб. ежегодно на ежемесячные выплаты за классное руководство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных