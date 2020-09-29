Классные руководители получат сентябрьские выплаты до 5 октября

«Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев, необходимые средства уже начислены. Все классные руководители — это свыше 800 000 человек — получат деньги за сентябрь до Дня учителя», — сказал Кравцов, напомнив, что выплата за классное руководство начисляется отдельно от других выплат.