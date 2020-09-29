Классные руководители получат сентябрьские выплаты до 5 октября
Российские учителя получат выплаты за классное руководство за сентябрь до Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24».
«Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев, необходимые средства уже начислены. Все классные руководители — это свыше 800 000 человек — получат деньги за сентябрь до Дня учителя», — сказал Кравцов, напомнив, что выплата за классное руководство начисляется отдельно от других выплат.
В январе в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил ввести выплаты за классное руководство. Президент отметил, что при введении новых выплат для учителей должны сохраниться действующие региональные доплаты.
Выплаты классным руководителям начались с 1 сентября 2020 г., их размер составляет 5000 руб. 23 сентября Путин заявил, что в федеральном бюджете на ближайшие три года должно быть предусмотрено по 75 млрд руб. ежегодно на ежемесячные выплаты за классное руководство.