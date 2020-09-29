Мининформации Белоруссии приостановило выпуск издания tut.by на три месяца
Мининформации Белоруссии приостановило на три месяца (начиная с 1 октября) выпуск белорусского новостного портала tut.by, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Приказом Министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.
Источник в министерстве пояснил Sputnik Беларусь, что журналисты портала не смогут работать в синих жилетах с надписью PRESS на акциях протеста, получать аккредитации на мероприятия в качестве СМИ и подавать журналистские запросы, однако, сам портал не заблокируют.
25 сентября Мининформации Белоруссии подало иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by и лишения портала статуса средства массовой информации. Основанием для предъявления иска стали ранее вынесенные предупреждения Мининформа Белоруссии — начиная с 7 августа 2020 г. портал получил четыре предупреждения после публикации материалов о «тайных протоколах» на выборах президента, о премиях сотрудникам госконтроля «за успехи» в резонансных делах, об обысках у редактора портала и уголовном деле против ее дочери, а также о том, что таможенные органы республики попросили подтвердить, что в книгах о Гарри Поттере нет призывов к свержению власти. Суд о лишении статуса СМИ должен пройти 8 октября.
Портал был зарегистрирован в качестве СМИ в январе 2019 г., до этого с момента основания в 2000 г. портал работал без наличия такого статуса.