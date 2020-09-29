Петр Порошенко заразился коронавирусом
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил о заражении коронавирусом.
«Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден прерваться в поездках по регионам», — написал экс-глава Украины.
Порошенко также назвал болезнь «коварной», отметив, что будет лечиться дома.
По данным украинского Минздрава на 29 сентября, всего в стране выявлено 204 932 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 4065 из них летальных. За сутки коронавирус нашли у 3627 человек.