Московским кинотеатрам рекомендовали выводить зрителей без масок

Ранее сегодня московские власти объявили, что домашний режим для жителей из группы риска по коронавирусу, а также рекомендация работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку, будут действовать в столице до 28 октября. Такие ограничения введены в связи с ростом числа новых случаев заболевания коронавирусом в столице.