Московским кинотеатрам рекомендовали выводить зрителей без масок
Контролеры в кинотеатрах должны выводить зрителей, которые не носят защитные маски, заявила глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева, передает «Интерфакс».
По ее словам, наличие масок у зрителей должно проверяться каждые 10-15 минут, а те, что не используют средства защиты, могут быть опасны для окружающих в связи с риском распространения коронавируса.
«Когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение 2 часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», — сказала Андреева на совещании департамента культуры Москвы с подведомственными учреждениями культуры.
Она добавила, что если контролеры обнаружат зрителя без маски, то они должны будут «предложить покинуть зал, так как они могут быть опасны без средств защиты для посетителей зала».
Ранее сегодня московские власти объявили, что домашний режим для жителей из группы риска по коронавирусу, а также рекомендация работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку, будут действовать в столице до 28 октября. Такие ограничения введены в связи с ростом числа новых случаев заболевания коронавирусом в столице.