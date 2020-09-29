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Московским кинотеатрам рекомендовали выводить зрителей без масок

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Контролеры в кинотеатрах должны выводить зрителей, которые не носят защитные маски, заявила глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева, передает «Интерфакс».

По ее словам, наличие масок у зрителей должно проверяться каждые 10-15 минут, а те, что не используют средства защиты, могут быть опасны для окружающих в связи с риском распространения коронавируса.

«Когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение 2 часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», — сказала Андреева на совещании департамента культуры Москвы с подведомственными учреждениями культуры.

Она добавила, что если контролеры обнаружат зрителя без маски, то они должны будут «предложить покинуть зал, так как они могут быть опасны без средств защиты для посетителей зала».

Ранее сегодня московские власти объявили, что домашний режим для жителей из группы риска по коронавирусу, а также рекомендация работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку, будут действовать в столице до 28 октября. Такие ограничения введены в связи с ростом числа новых случаев заболевания коронавирусом в столице.

Ранее по теме: Власти уточнили продолжительность домашнего режима для пожилых в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных