Минпросвещения создаст свой аналог TikTok

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, мы делаем свою социальную сеть для школьников», — сказал министр во время видеоконференции с учителем из Нижегородской области. По его словам, такая работа ведется совместно с компанией Mail Group. Помимо этого, он отметил, что ведомство ведет работу над программным обеспечением для видеоконференцсвязи.