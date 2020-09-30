Минпросвещения создаст свой аналог TikTok
Министерство просвещения разрабатывает социальную сеть для школьников по аналогии с TikTok, сообщил министр Сергей Кравцов.
«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, мы делаем свою социальную сеть для школьников», — сказал министр во время видеоконференции с учителем из Нижегородской области. По его словам, такая работа ведется совместно с компанией Mail Group. Помимо этого, он отметил, что ведомство ведет работу над программным обеспечением для видеоконференцсвязи.
TikTok — сервис для создания, редактирования и просмотра коротких видео. Он принадлежит китайской компании ByteDance, международная версия приложения была представлена в 2018 г.