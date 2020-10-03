ТАСС: загрязнение воды у берегов Камчатки произошло из-за течи в коммерческом танкере

По словам министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова, специалисты зафиксировали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям. Специалисты обнаружили выброшенных на берег морских животных и предположили, что это произошло из-за сильного шторма, добавил он.