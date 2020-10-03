ТАСС: загрязнение воды у берегов Камчатки произошло из-за течи в коммерческом танкере
Загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол», — рассказал он.
Как отмечает агентство, принадлежность судна пока не установлена.
Ранее о наличии загрязняющих веществ в акватории Авачинского залива заявил и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По словам министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова, специалисты зафиксировали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам в 3,6 раза, по фенолам в 2,5 раза. По его словам, это «ненормальная ситуация», однако такие превышения не могут привести к тяжелым экологическим последствиям. Специалисты обнаружили выброшенных на берег морских животных и предположили, что это произошло из-за сильного шторма, добавил он.
Позднее региональное управление СК России начало процессуальную проверку после сообщений о массовой гибели морских животных в акватории Авачинского залива.
В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, гибель морских животных произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника. Из-за попадания веществ вода изменила цвет, добавили в СК.