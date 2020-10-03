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Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких

Ведомости

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализировали с двусторонним воспалением легких, сообщила его жена Марина.

«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он имеет сильную волю и демонстрирует ее в борьбе с болезнью», — рассказала она в своем видеобращении, опубликованном на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

По ее словам, Порошенко четко следует прописанному протоколу лечения.

О получении положительного теста на коронавирус Порошенко сообщил 29 сентября. Тогда экс-президент заявлял о намерении лечиться дома.

По данным украинского Минздрава на 3 октября, всего в стране выявлено 222 322 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 4353 из них летальных. За сутки коронавирус подтвердили у 4661 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных