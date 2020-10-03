Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких

«Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он имеет сильную волю и демонстрирует ее в борьбе с болезнью», — рассказала она в своем видеобращении, опубликованном на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.