Правительство не планирует закрывать границы с Россией из-за коронавируса

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что Россия может повторно закрыть границы из-за коронавируса. «Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал Рязанский. По данным источников «Ведомостей, в столичной мэрии, рассматривается вопрос введения жестких ограничительных мер по аналогии с теми, что использовались весной. По словам источников, если ситуация продолжит ухудшаться, о всеобщей самоизоляции может быть объявлено в течение двух недель.