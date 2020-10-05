Правительство не планирует закрывать границы с Россией из-за коронавируса
Оперативный штаб правительства по борьбе с COVID-19 не планирует закрывать границы и ограничивать авиасообщение с другими странами из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили журналистам в штабе.
«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — сообщили в оперштабе.
Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что Россия может повторно закрыть границы из-за коронавируса. «Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал Рязанский. По данным источников «Ведомостей, в столичной мэрии, рассматривается вопрос введения жестких ограничительных мер по аналогии с теми, что использовались весной. По словам источников, если ситуация продолжит ухудшаться, о всеобщей самоизоляции может быть объявлено в течение двух недель.
Ранее в ряде регионов России начали вводить ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, который фиксируется с сентября, В частности, в Москве власти предписали домашний режим пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, обязали перевести работодателей не менее 30% сотрудников на удаленку, а школьников с 5 по 18 октября отправили на продленные каникулы.
В России уже второй день оперштаб сообщает о более 10000 новых случаях коронавируса. По данным на 5 октября, в стране зарегистрировали 10 888 новых заболевших. Из них 3 537 случаев в Москве.