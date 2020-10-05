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Правительство не планирует закрывать границы с Россией из-за коронавируса

Ведомости

Оперативный штаб правительства по борьбе с COVID-19 не планирует закрывать границы и ограничивать авиасообщение с другими странами из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили журналистам в штабе.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — сообщили в оперштабе.

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что Россия может повторно закрыть границы из-за коронавируса. «Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал Рязанский. По данным источников «Ведомостей, в столичной мэрии, рассматривается вопрос введения жестких ограничительных мер по аналогии с теми, что использовались весной. По словам источников, если ситуация продолжит ухудшаться, о всеобщей самоизоляции может быть объявлено в течение двух недель.

Ранее в ряде регионов России начали вводить ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, который фиксируется с сентября, В частности, в Москве власти предписали домашний режим пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, обязали перевести работодателей не менее 30% сотрудников на удаленку, а школьников с 5 по 18 октября отправили на продленные каникулы.

В России уже второй день оперштаб сообщает о более 10000 новых случаях коронавируса. По данным на 5 октября, в стране зарегистрировали 10 888 новых заболевших. Из них 3 537 случаев в Москве.

Ранее по теме: В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных